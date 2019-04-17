Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Дмитру Крючкову. Фото: sud.ua

https://racurs.ua/ua/n120877-korupciya-v-energetyci-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-eks-nardepu-kruchkovu.html

Ракурс

Колишньому народному депутату Дмитру Крючкову, який є фігурантом кримінальної справи щодо корупції в енергетиці, обрано запобіжний захід у виді взяття під варту.

Солом’янський районний суд Києва арештував екс-нардепа строком на 45 діб. Передбачено внесення застави у розмірі 7 млн грн. Про це 17 квітня повідомляє «Центр протидії корупції» у Twitter.

Таким чином служителі Феміди частково задовольнили прохання прокуратури. Сторона обвинувачення наполягала на арешті та заставі в сумі 346 млн грн.

Крючков відмовився співпрацювати із слідством та заявив, що глава НАБУ Артем Ситник отримав від холдингової компанії «Енергомережа» 500 тис. дол. хабара. За словами підозрюваного, що Ситник отримував ці гроші за сприяння в слідстві.

Нагадаємо, днями Дмитра Крючкова екстрадували до України з Німеччини. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує Крючкова у заволодінні 424 млн грн коштів «Запоріжжяобленерго» та кількох підприємств Запорізької області.

Екс-нардеп на сьогоднішньому засіданні суду заявив, що отримував вказівки від оточення президента Петра Порошенка щодо роботи компанії «Энергомережа» з державними обленерго. Крючком переконував, що його фірма працювала на законних підставах, але потім представники оточення Порошенка попросили його поділитися частиною корпоративних прав компанії «Энергомережа».