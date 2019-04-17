Суд просять не випускати високопосадовців з України після виборів. Фото: Etcetera Media

https://racurs.ua/ua/n120876-jvaniya-prosyt-sud-zaboronyty-poroshenku-ta-vysokoposadovcyam-vyyizd-iz-ukrayiny-protyagom-roku.html

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Екс-нардеп Давид Жванія просить суд заборонити президенту України та іншим високопосадовцям покидати територію держави протягом року після виборів.

Бізнесмен позивається до Національної поліції, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби щодо заборони вищому керівництву держави виїжджати з України протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва. Про це 17 квітня повідомляє «Судова влада України».

Зазначається, що Жванія просить служителів Феміди визнати протиправною бездіяльність Нацполіції щодо «не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту нацбезпеки та не протидії організованій злочинності, що складалась із посадовців категорії „А“ та „Б“ і з осіб, які обіймають політичні посади, суддів Верховного суду та апеляційного суду, які, на його думку, могли вчиняти корупційні злочини». Крім того, позивач просить визнати протиправною бездіяльність прикордонників та СБУ.

Загалом Жванія хоче, щоб суд заборонив виїзд 180 особам. У цьому списку значиться чинний президент Петро Порошенко, спікер українського парламенту Андрій Парубій, заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов, глава уряду Володимир Гройсман, директор Антикорупційного бюро Артем Ситник, голова Верховного суду Валентина Данішевська, окремі парламентарі, члени Кабміну, представники ВККСУ.

Нагадаємо, у березні суд відхилив позов лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка до чинного глави держави Петра Порошенка щодо порушень під час ведення передвиборчої агітації.