Ремонт на трасі М-05. Фото: «Укравтодор» у Facebook

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Дорогу державного значення М-05 Київ — Одеса почали відновлювати. Цю трасу на багатьох ділянках не ремонтували з 70−80-х років минулого століття. Заплановані поточний та капітальний ремонти.

У середу, 17 квітня, міністр інфраструктури України Володимир Омелян та керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак проінспектували початок робіт на ділянці 128−143 км. Про це йдеться на сторінці «Укравтодору» у Facebook.

За словами Новака, в 2019 році «Укравтодор» планує провести капітальний та середній ремонт М-05 на ділянці від Білої Церкви до межі Київської області. Відрізки траси ремонтуватимуть за рахунок «Дорожнього фонду», коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку. Наразі за рахунок програми GO Highway почали ремонт коридору в Черкаській області — від кордону на південь.

Дорожники додали, що з 2020 року планують зосередитися на ремонті ділянок від Умані до Одеси, Миколаєва, Херсона.

Як відомо, автомобільна дорога державного значення М-05 Київ — Одеса є складовою частиною міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е95 Гельсінкі — Київ — Одеса — Димитровград — Алексанруполіс. Загальна протяжність автошляху 504,6 км, дорога проходить через Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.

Нагадаємо, 9 квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відкрило ділянку першої цементобетонної дороги Дніпро-Решетилівка в Кобеляцькому районі Полтавської області. Чиновники переконують, що гарантія цієї дороги — 28 років, її будували за сучасними технологіями.