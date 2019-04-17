Ремонт на трассе М-05. Фото: «Укравтодор» в Facebook

https://racurs.ua/n120875-dorojniki-nachali-tekuschiy-i-kapitalnyy-remont-mnogostradalnoy-trassy-m-05-foto-video.html

Ракурс

Дорогу государственного значения М-05 Киев — Одесса начали восстанавливать. Эту трассу на многих участках не ремонтировали с 70−80-х годов прошлого века. Запланированы текущий и капитальный ремонты.

В среду, 17 апреля, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак проинспектировали начало работ на участке 128−143 км. Об этом говорится на странице «Укравтодора» в Facebook.

По словам Новака, в 2019 году «Укравтодор» планирует провести капитальный и средний ремонт М-05 на участке от Белой Церкви до границы Киевской области. Отрезки трассы будут ремонтировать за счет «Дорожного фонда», средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Сейчас за счет программы GO Highway начали ремонт коридора в Черкасской области — от границы на юг.

Дорожники добавили, что с 2020 года планируют сосредоточиться на ремонте участков от Умани до Одессы, Николаева, Херсона.

Как известно, автомобильная дорога государственного значения М-05 Киев — Одесса является составной частью международного транспортного коридора европейского коридора Е95 Хельсинки — Киев — Одесса — Димитровград — Алексанруполис. Общая протяженность автодороги 504,6 км, трасса проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

Напомним, 9 апреля Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») открыло участок первой цементобетонной дороги Днепр-Решетиловка в Кобелякском районе Полтавской области. Чиновники убеждают, что гарантия этой дороги — 28 лет, ее строили по современным технологиям.