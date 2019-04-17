Судилище над моряками в РФ: 20 военнопленных будут удерживать за решеткой до июля / Фото: Facebook

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В Москве сегодня продолжали судить по «четверках» украинских военнопленных моряков. Лефортовский райсуд столицы РФ 17 апреля сначала бросил за решетку Романа Мокряка, Андрея Оприска, Евгения Семидоцкого и Сергея Цибизова, а затем продлил арест до 24 июля еще 16-м гражданам Украины — морякам ВМС. Об этом написал активист Константин Котов в Facebook, который находился в здании суда, и «Громадське» в Twitter.

«Виктора Беспальченко, Владислава Костишина, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу оставили в СИЗО до 24 июля», — сообщает «Громадське».

Решение относительно продления ареста еще четырем украинцам ожидается в ближайшие время. В суде в среду утром собрались журналисты, адвокаты и родственники моряков. Военнопленные заходили в суд под аплодисменты и лозунги «Свободу» и «Слава Украине».

Также моряк Андрей Шевченко из зала суда сумел поздравить свою жену с наступающим днем рождения.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о продлении срока предварительного расследования в надуманном деле украинских моряков до конца августа. Ранее украинским морякам в Москве провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу без присутствия адвокатов.

В конце ноября 2018 года три украинских корабля при пересечении Керченского пролива были атакованы российскими военными. Россияне захватили в плен корабли и их экипажи.