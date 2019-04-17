Порошенко заявил, что вопрос о коррупционерах стоит задавать не ему, а силовикам. Фото: Порошенко

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Глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что не может телефонным звонком влиять на решения судов по делам коррупционеров.

По словам главы государства, президент не может звонить судьям и указывать, кого нужно сажать в тюрьму за коррупцию. Порошенко отметил, что это не в его компетенции. Об этом президент заявил 17 апреля на встрече с экспертами общественных организаций в Киеве, мероприятие транслировалось на странице главы государства в Facebook.

«Я не палач и не судья, и в полномочиях президента, по крайней мере президента Петра Порошенко, нет права звонком телефона судье упекать за решетку. Того, что от меня требуют. Я как раз против этого боролся», — отметил президент.

Порошенко считает несправедливым то, что президента обвиняют в том, что коррупционеры находятся на свободе, а не в тюрьме. По мнению главы государства, эти вопросы должны адресовать антикоррупционным структурам, а не ему. Также он заявил, что тоже хочет видеть первые приговоры коррупционерам.

Напомним, в начале апреля Петр Порошенко провел встречу с представителями общественных организаций. После мероприятия активисты утверждали, что Порошенко признал необходимость перезагрузки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также глава государства поддержал важность чистки в Службе безопасности Украины.