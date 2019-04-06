Порошенко поговорил с активистами о борьбе с коррупцией. Фото:president.gov.ua

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Масштабные изменения в силовых структурах и антикоррупционных ведомствах готовит действующий президент Украины Петр Порошенко.

В субботу, 6 апреля, глава государства провел встречу с представителями общественных организаций. В течение двух часов он вел с ними диалог, обещал изменить тактику борьбы с коррупцией. Об этом говорится на странице «Центра противодействия коррупции» в Facebook.

Отмечается, что Порошенко поддерживает необходимость перезагрузки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Касательно Службы безопасности Украины, то по информации ЦПК, глава государства выступает за лишение ведомства функций экономических расследований. Активисты призвали Порошенко передать эти функции Национальной полиции.

Сообщается о якобы подготовке увольнений заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочки и первого заместителя председателя СБУ Павла Демчина. Касательно главы Национального антикоррупционного бюро, то Порошенко поддерживает директора Артема Сытника, хотя и имеет некоторые замечания к работе ведомства.

В «Центре противодействия коррупции» добавили, что Порошенко вскоре назначит антикоррупционных судей. Также отмечается, что глава государства уже подписал приказ об увольнении с должностей председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Эти чиновники могут быть причастны к гибели активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, активисты инициативы «кто заказал Катю Гандзюк?» выдвинули президенту Украины Петру Порошенко ряд условий по расследованию дела об убийстве активистки в Херсоне.