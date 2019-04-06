Порошенко поговорив з активістами про боротьбу з корупцією. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n120430-poroshenko-gotuie-perezavantajennya-nazk-ta-chystku-v-sbu.html

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Масштабні зміни в силових структурах та антикорупційних відомствах готує чинний президент України Петро Порошенко.

У суботу, 6 квітня, глава держави провів зустріч із представниками громадських організацій. Протягом двох годин він вів з ними діалог, обіцяв змінити тактику боротьби з корупцією. Про це йдеться на сторінці «Центру протидії корупції» у Facebook.

Зазначається, що Порошенко підтримує необхідність перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Щодо Служби безпеки України, то за інформацією ЦПК, глава держави виступає за позбавлення відомства функцій економічних розслідувань. Активісти закликали Порошенка передати ці функції Національній поліції.

Повідомляється про нібито підготовку звільнень заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка та першого заступника голови СБУ Павла Демчини. Щодо очільника Національного антикорупційного бюро, то Порошенко підтримує директора Артема Ситника, хоча й має деякі зауваження до роботи відомства.

У «Центрі протидії корупції» додали, що незабаром Порошенко призначить антикорупційних суддів. Також зазначається, що глава держави вже підписав наказ про звільнення з посад голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Ці посадовці можуть бути причетними до загибелі активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» висунули президенту України Петру Порошенку низку умов щодо розслідування справи про вбивство активістки у Херсоні.