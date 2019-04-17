Порошенко заявив, що питання про корупціонерів варто задавати не йому, а силовикам. Фото: Прямий

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Глава держави та кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що не може телефонним дзвінком впливати на рішення судів у справах корупціонерів.

За словами глави держави, президент не може телефонувати суддям та вказувати, кого варто саджати в тюрму за корупцію. Порошенко зазначив, що це не в його компетенції. Про це президент заявив 17 квітня на зустрічі з експертами громадських організацій у Києві, захід транслювався на сторінці глави держави у Facebook.

«Я не кат і не суддя, і в повноваженнях президента, принаймні президента Петра Порошенка, немає права дзвінком телефону судді запроторювати за грати. Те, що від мене вимагають. Я якраз проти цього боровся», — зазначив президент.

Порошенко вважає несправедливим те, що президента звинувачують у тому, що корупціонери перебувають на волі, а не в тюрмі. На думку глави держави, ці питання повинні адресувати антикорупційним структурам, а не йому. Також він заявив, що теж хоче бачити перші вироки корупціонерам.

Нагадаємо, на початку квітня Петро Порошенко провів зустріч із представниками громадських організацій. Після заходу активісти стверджували, що Порошенко визнав необхідність перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також глава держави підтримав важливість чистки в Службі безпеці України.