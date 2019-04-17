Судилище над моряками в РФ: 20 військовополонених утримуватимуть за ґратами до липня / Фото: Facebook

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У Москві сьогодні продовжували судити по «четвірках» українських військовополонених моряків. Лефортовський райсуд столиці РФ 17 квітня спочатку запроторив за ґрати Романа Мокряка, Андрія Оприська, Євгена Семидоцького та Сергія Цибізова, а потім продовжив арешт до 24 липня ще 16-м громадянам України — морякам ВМС. Про це написав активіст Костянтин Котов у Facebook, який перебував сьогодні у суді, та «Громадське» у Twitter.

«Віктора Беспальченка, Владислава Костішина, Володимира Варимеза, Сергія Чулибу залишили у СІЗО до 24 липня», — повідомляє «Громадське».

Рішення стосовно ще чотирьох українців очікується в найближчі години. У суді вранці 17 квітня зібралися журналісти, адвокати та рідні моряків. Військовополонені заходили до суду під аплодисменти та вигуки «Свободу» і «Слава Україні».

Також моряк Андрій Шевченко із зали суду зумів привітати свою дружину з прийдешнім днем народження.

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо про продовження терміну попереднього розслідування в надуманій справі українських моряків до кінця серпня. Раніше українським морякам у Москві провели психолого-психіатричну судову експертизу без присутності адвокатів.

Наприкінці листопада 2018 року три українські кораблі під час перетину Керченської протоки були атаковані російськими військовими. Росіяни захопили у полон кораблі та їхні екіпажі.