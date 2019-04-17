Суд просят не выпускать чиновников из Украины после выборов. Фото: Etcetera Media

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Экс-нардеп Давид Жвания просит суд запретить президенту Украины и другим высокопоставленным чиновникам покидать территорию государства в течение года после выборов.

Бизнесмен судится с Национальной полицией, Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой о запрете высшему руководству государства выезжать с Украины в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева. Об этом 17 апреля сообщает «Судебная власть Украины».

Отмечается, что Жвания просит служителей Фемиды признать противоправным бездействие Нацполиции касательно «не проведения всех мероприятий для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействия организованной преступности, состоящей из должностных лиц категории „А“ и „Б“ и с лиц, занимающих политические должности, судей Верховного суда и апелляционного суда, которые, по его мнению, могли совершать коррупционные преступления». Кроме того, истец просит признать противоправными бездействия пограничников и СБУ.

Жвания хочет, чтобы суд запретил выезд 180 лицам. В этом списке значится действующий президент Петр Порошенко, спикер украинского парламента Андрей Парубий, заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, глава правительства Владимир Гройсман, директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник, председатель Верховного суда Валентина Данишевская, отдельные парламентарии, члены Кабмина, представители ВККСУ.

Напомним, в марте суд отклонил иск лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко к действующему главе государства Петру Порошенко касательно нарушений во время ведения предвыборной агитации.