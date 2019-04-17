Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Дмитрию Крючкову. Фото: sud.ua

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Бывшему народному депутату Дмитрию Крючкову, который является фигурантом уголовного дела о коррупции в энергетике, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Соломенский районный суд Киева арестовал экс-нардепа сроком на 45 суток. Предусмотрено внесение залога в размере 7 млн грн. Об этом 17 апреля сообщает «Центр противодействия коррупции» в Twitter.

Таким образом служители Фемиды частично удовлетворили просьбу прокуратуры. Сторона обвинения настаивала на аресте и залоге в сумме 346 млн грн.

Крючков отказался сотрудничать со следствием и заявил, что глава НАБУ Артем Сытник получил от холдинговой компании «Энергосеть» 500 тыс. долл. взятки. По словам подозреваемого, Сытник получал эти деньги за содействие в следствии.

Напомним, на днях Дмитрия Крючкова экстрадировали в Украину из Германии. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет Крючкова в завладении 424 млн грн средств «Запорожьеоблэнерго» и нескольких предприятий Запорожской области.

Экс-нардеп на сегодняшнем заседании суда заявил, что получал указания от окружения президента Петра Порошенко кательно работы компании «Энергосеть» с государственными облэнерго. Крючком убеждал, что его фирма работала на законных основаниях, но затем представители окружения Порошенко попросили его поделиться частью корпоративных прав компании «Энергосеть».