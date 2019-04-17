Суд над моряками в Москві. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n120878-sud-nad-ukrayinskymy-moryakamy-u-moskvi-aresht-prodovjyly-usim-viyskovopolonenym.html

Ракурс

Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт 24 військовополоненим морякам ВМС України.

Трьох поранених моряків — Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку суд залишив у СІЗО до 26 липня. Богдана Небилицю, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Юрія Без’язичного, Олега Мельничука та всіх інших військовополонених залишили від вартою до 24 липня. Про це повідомило «Громадське» у Twitter.

Як відомо, сьогодні полонених українців судили «четвірками». Усі моряки Військово-морських сил Збройних сил України заявили про свій статус військовополонених й відмовилися надавати будь-яку інформацію крім імені та звання. Російські слідчі вимагали закрити судове засідання, але моряки та їхні адвокати протестували.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський райсуд столиці РФ спочатку запроторив за ґрати Романа Мокряка, Андрія Оприська, Євгена Семидоцького та Сергія Цибізова, а потім продовжив арешт до 24 липня ще 16-м морякам українських ВМС. Військовополонені заходили до суду під аплодисменти та вигуки «Свободу» і «Слава Україні».

Раніше повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Росії продовжила термін попереднього розслідування у справі проти військовополонених українських моряків до кінця серпня 2019 року.

Наприкінці листопада 2018 року два бронекатери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» під час перетину Керченської протоки були атаковані військовими РФ. Кораблі і їхні екіпажі окупанти захопили у полон.