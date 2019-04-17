Суд над моряками в Москве. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n120878-sud-nad-ukrainskimi-moryakami-v-moskve-arest-prodlili-vsem-voennoplennym.html

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Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 24 военнопленным морякам ВМС Украины.

Трех раненых моряков — Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку суд оставил в СИЗО до 26 июля. Богдана Небылицу, Юрия Будзила, Владимира Лисового, Юрия Безъязычного, Олега Мельничука и всех других военнопленных оставили под стражей до 24 июля. Об этом сообщило «Громадське» в Twitter.

Как известно, сегодня пленных украинцев судили «четверками». Все моряки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявили о своем статусе военнопленных и отказались предоставлять любую информацию кроме имени и звания. Российские следователи требовали закрыть судебное заседание, но моряки и их адвокаты протестовали.

Напомним, 17 апреля Лефортовский райсуд столицы РФ сначала упрятал за решетку Романа Мокряка, Андрея Оприська, Евгения Семидоцького и Сергея Цибизова, а потом продлил арест до 24 июля еще 16-м морякам украинских ВМС. Военнопленные заходили в суд под аплодисменты и возгласы «Свободу» и «Слава Украине».

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила срок предварительного расследования по делу против военнопленных украинских моряков до конца августа 2019 года.

В конце ноября 2018 года два бронекатера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» во время пересечения Керченского пролива были атакованы военными РФ. Корабли и их экипажи оккупанты захватили в плен.