Стало відомо, скільки витратили кандидати на агітацію. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/ua/n120880-vybory-2019-staly-vidomi-vytraty-poroshenka-y-zelenskogo-na-agitaciu-v-drugomu-turi.html

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Чинний президент Петро Порошенко протягом п’яти днів другого туру вклав у виборчу кампанію 100 млн грн, а його опонент Володимир Зеленський — 44,6 млн грн.

Про це свідчать проміжні фінансові звіти кандидатів у президенти про надходження й витрати обох за період від 7 до 13 квітня. Ці дані не є вичерпними, адже політики не подавали остаточних звітів за перший тур виборів. Про це 17 квітня повідомляє рух «Чесно» із посиланням на інформацію НАЗК.

Враховуючи видатки за перший тур, Порошенко витратив уже понад півмільярда гривень. Зазначається, що чинний глава держави фінансує свою виборчу кампанію самостійно.

Кампанію Володимира Зеленського у другому турі стовідсотково фінансувала партія «Слуга народу», ця політична сила у період від 7 до 13 квітня переказала у виборчий фонд кандидата 45 млн грн. За обидва тури виборів Зеленський офіційно назбирав близько 147 млн грн.

Упродовж п’яти днів кампанії другого туру в Зеленського витратили майже всі зібрані кошти (крім 8,5 тис. грн), а в Порошенка залишилося 2,9 млн грн. Зазначається, що обидва вже заплатили телеканалу «Україна» за політичну рекламу по 16 млн грн. У «Чесно» відзначають, що другому турі опоненти більше грошей витрачають на рекламу по ТБ.

Крім того, Порошенко заплатив 540,17 тис. грн стадіону «Олімпійський» за ведення там передвиборчої агітації. Ймовірно, це була оплата за захід, який відбувся 14 квітня.

Нагадаємо, кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський орендували стадіон «Олімпійський» на 19 квітня на добу. Спортивний комплекс здано в оренду з 9 ранку до півночі.