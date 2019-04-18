Коломойського в Ізраїлі відвідують люди Януковича, топ-бізнесмени та журналісти

https://racurs.ua/ua/n120885-domovlyatysya-z-oligarhom-kolomoyskogo-v-izrayili-vidviduut-ludy-yanukovycha-top-biznesmeny.html

Ракурс

Журналісти з’ясували, хто відвідує Ігоря Коломойського напередодні другого туру виборів. Виявилося, що в гості до нього в Ізраїль приїздять топові українські бізнесмени, люди з оточення президента-втікача Януковича та журналісти.

Відповідне розслідування «Схеми» опублікували 17 квітня у мережі. Журналісти відшукали офіс та помешкання Коломойського в курортному місті Герцлія. Тут олігарх живе із осені 2018 року. До Ізраїлю Коломойський перебрався зі швейцарської Женеви.

Журналісти припустили, що в Герцлії розмістився своєрідний «центр домовленостей». Тут помітили екс-міністра енергетики та вугільної промисловості за президентства Януковича Едуарда Ставицького, колишнього главу президентської адміністрації Сергія Льовочкіна, мера Харкова Геннадія Кернеса, колишнього російського, а тепер уже українського бізнесмена Павла Фукса, екс-співвласника «ПриватБанку» Геннадія Боголюбова, депутата групи «Відродження» Віталія Хомутинніка, генерального директора телеканалу «1+1» Олександра Ткаченка.

Останній побував в офісі Коломойського 5 квітня, а 14 квітня прийшов до дому головного інвестора «плюсів». До бізнес-центру приходив й співвласник студії «Квартал 95», бізнес-партнер Зеленського Тімур Міндіч. Саме на його автомобілі кандидат Зеленський приїздив до лабораторії здавати аналізи після першого туру виборів.

Коломойський підтвердив зустріч зі Ставицьким, але заперечив, що вони обговорювали бізнес-питання. «Ми спільно відзначали шаббат», — пояснив олігарх.

Він розповів і про причини появи в Герцлії інших топ-бізнесменів та політиків. Зустріч із мажоритарником з групи «Відродження» Шипком Коломойський пояснив бізнесовими інтересами на окрузі. З Хомутинніком вони розмовляли про перспективи партії «Відродження». А Кернес прилетів до Коломойського випити каву.

Приліт екс-глави АП Льовочкіна став для Коломойського великим сюрпризом. Той прийшов до нього на день народження разом із головою Волинської облради Ігорем Палицею (останній вже понад півроку не відвідує засідання цього органу влади). Олігарх сам запросив Льовочкіна в гості, дізнавшись від Палиці про його перебування в Ізраїлі.

«Ми гарно провели час. Весело», — повідомив Коломойський.

Раніше «Ракурс» повідомляв про часті відвідини Женеви та Тель-Авіву юристом передвиборчої кампанії кандидата Володимира Зеленського Андрієм Богданом, а також візити у ці міста самого Зеленського. З лютого 2017 року цей кандидат не менш ніж 13 разів літав до Женеви і Тель-Авіва, де жив і наразі мешкає Коломойський. Його супроводжував найчастіше юрист Богдан.