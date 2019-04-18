Юрист Зеленського відвідує Конституційний суд

https://racurs.ua/ua/n120888-uryst-zelenskogo-yakomu-zagrojuie-lustraciya-vidviduie-konstytuciynyy-sud-dokument.html

Ракурс

Керівник юридичної служби передвиборчої кампанії кандидата у президенти Володимира Зеленського міг зустрічатися із головою Конституційного суду Станіславом Шевчуком.

Про це заявила у Фейсбук журналіст проекту «Схеми» Наталія Седлецька, посилаючись на відповідне журналістське розслідування.

Вона стверджує, що юрист Ігоря Коломойського і член команди Зеленського Андрій Богдан підпадає під закон про люстрацію і в березні відвідував Конституційний суд. Седлецька опублікувала документ, який свідчить про те, що Богдан отримав пропуск до першої приймальні, тобто кабінету голови суду.

Тим часом Конституційний суд вже впродовж чотирьох років вирішує долю закону про очищення влади і може визнати люстрацію неконституційною. Відповідне засідання суду має відбутися 18 квітня.

Сам Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до жовтня 2024 року, оскільки двічі займав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Обидва рази Богдана призначав на цю посаду Микола Азаров — у березні 2010 року і липні 2013 року. Тому Богдан фігурує в звіті департаменту з питань люстрації. У нього «виявлені критерії люстрації».

Юрист Коломойського та Зеленського відмовився від коментарів. Не вдалося поспілкуватися щодо цієї інформації і з головою суду Станіславом Шевчуком.

Нагадаємо, що Богдан не менше п’яти разів, починаючи з січня 2019 року, літав із Києва до Тель-Авів, де живе Ігор Коломойський. Олігарх заявляв, що Богдан працює у нього адвокатом і одночасно співпрацює зі штабом Зеленського.