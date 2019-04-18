Зеленський не поспішатиме з підписанням мовного закону, критикує українські квоти на ТБ

https://racurs.ua/ua/n120887-zelenskyy-ne-pospishatyme-z-pidpysannyam-movnogo-zakonu-krytykuie-ukrayinski-kvoty-na-tb-video.html

Ракурс

Кандидат у президенти Володимир Зеленський озвучив своє ставлення до мовного закону, який наступного тижня обіцяють ухвалити у Верховній Раді, а також прокоментував ситуацію з мовними квотами. За словами шоумена, перед підписанням мовного закону він має намір його «глибоко вивчити».

«По-перше, його треба глибоко вивчити. Потім я хочу дізнатися думку громади з приводу цього закону», — сказав Зеленський в інтерв’ю «РБК-Україна».

На уточнююче запитання журналістів щодо того, яким чином кандидат у президенти планує дізнатися думку суспільства, артист відповів, що його слова не означають необхідності проведення «цілої процедури».

«Референдум — це, в принципі, твоє відчуття, що ти постійно говориш з суспільством. Це не означає, що для цього потрібна ціла процедура. Ми зараз говоримо не про глобальні стратегічні речі. Як ми, припустимо, створювали програму „Слуги народу“, програму нашої партії? Це теж був референдум. Ми можемо з вами назвати це одним словом — розмова з суспільством», — пояснив Зеленський.

Також, на його думку, Верховна Рада не знає відповіді на питання, які турбують суспільство. У приклад він навів медичну реформу.

Окрім цього шоумен запевнив, що квоти на українську мову на телебаченні і радіо залишаться, але, водночас, нагадав, що багато людей в Україні спілкуються російською мовою.

«Квоти залишаться. Питання, які вони повинні бути? Там питання в регулюванні цих квот. Якщо ви добре розумієте, там є хитрість, додаток з цими квотами. Взагалі: більший відсоток української мови, а далі — різні мови, тому що там треба давати можливість кожній мові. Тому що у нас реально велика кількість людей говорить російською. Не можна у них забрати російськомовне телебачення», — сказав кандидат у президенти.

Окрім цього, він згадав про фінансування українського кіно з коштів держбюджету.