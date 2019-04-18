Зеленский о языковом законе и квотах на ТВ: У нас большое количество людей говорят по-русски

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский озвучил свое отношение к языковому закону, который на следующей неделе обещают принять в Верховной Раде, а также прокомментировал ситуацию с украинскими квотами. По словам шоумена, перед подписанием языкового закона он намерен его «глубоко изучить».

«Во-первых, его надо глубоко изучить. Затем я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона», — сказал Зеленский в интервью «РБК-Украина».

На уточняющий вопрос журналистов о том, каким образом кандидат в президенты планирует узнать мнение общества, артист ответил, что его слова не означают необходимости проведения «целой процедуры».

«Референдум — это, в принципе, твое ощущение, что ты постоянно говоришь с обществом. Это не означает, что для этого нужна целая процедура. Мы сейчас говорим не о глобальных стратегических вещах. Как мы, допустим, создавали программу „Слуги народа“, программу нашей партии? Это тоже был референдум. Мы можем с вами назвать это одним словом — разговор с обществом», — пояснил Зеленский.

Также, по его мнению, Верховная Рада не знает ответов на вопросы, которые беспокоят общество. В пример он привел медицинскую реформу.

Кроме этого, шоумен заверил, что квоты на украинский язык на телевидении и радио останутся, но в то же время напомнил, что многие люди в Украине общаются на русском языке.

«Квоты останутся. Вопросы, какими они должны быть? Там вопрос в регулировании этих квот. Если вы хорошо понимаете, там есть хитрость, приложение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше — разные языки… Потому что у нас реально большое количество людей говорит на русском. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение», — сказал кандидат в президенты.

Кроме этого, он вспомнил о финансировании украинского кино из средств госбюджета.