Зеленський: Нам вигідно розпустити Раду, але ми можемо не встигнути, фото — 5 канал

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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський повідомив про намір провести дострокові парламентські вибори. За словами шоумена, його політичній силі це вигідно, але кандидат у випадку своєї перемоги може не вкластися у визначені законом строки.

«Я боюся, що не встигну, а ламати закон не буду. Якщо встигнемо у термін за шість місяців до наступних виборів, коли маємо право розпустити парламент…», — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо закону про імпічмент президента в інтерв’ю «РБК-Україна».

Кандидат повідомив, що «буде думати» щодо розпуску і визнав, що «нам це вигідно».

Він запевнив, що не збирається керувати парламентом, тому що «це неправильно».

«Рада не повинна бути керованою президентом. Чому раптом він повинен нею управляти? Це — законодавчий орган. Я, маючи президентську ініціативу, можу подавати свої законопроекти, законопроекти своїх хлопців, своєї команди», — розповів Зеленський.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв’ю кандидат повідомив, що не поспішатиме з підписанням мовного закону і критикує українські квоти на ТБ.