У Північній Кореї випробували нову зброю. Фото: Голос народу

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У Північній Кореї випробували нову зброю. За запуском зброї нового типу спостерігав лідер країни Кім Чен Ин.

У КНДР заявили, що провели випробування тактичного керованої зброї, яка може нести боєголовку, повідомляє Yonhap.

Також в Північній Кореї повідомили про те, що нова зброя володіє унікальними характеристиками керованого польоту. Водночас у країні не повідомили, про яку саме зброю йдеться.

Виходячи з описів, наданих КНДР, експерти вважають, що у Північній Кореї випробували систему ближнього радіусу дії. Це могла бути пускова установка з декількома ракетами.

Зазначається, що це перше випробування зброї в КНДР, яке відбулося в країні після безуспішних переговорів Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. В рамках переговорів лідери країн планували домовитися про зняття економічних санкцій і роззброєння Корейського півострова.