В Северной Корее испытали новое оружие. Фото: Голос народу

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В Северной Корее испытали новое оружие. За запуском оружия нового типа наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

В КНДР заявили, что провели испытания тактического управляемого оружия, которое может нести боеголовку, сообщает Yonhap.

Также в Северной Корее заявили о том, что новое оружие обладает уникальными характеристиками управляемого полета. В тоже время в стране не сообщили, о каком именно оружии идет речь.

Исходя из описаний, предоставленных КНДР, эксперты считают, что в Северной Корее испытали систему ближнего радиуса действия. Это могла быть пусковая установка с несколькими ракетами.

Отмечается, что это первое испытание оружия в КНДР, которое состоялось в стране после безуспешных переговоров Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. В рамках переговоров лидеры стран планировали договориться о снятии экономических санкций и разоружении Корейского полуострова.