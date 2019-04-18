Греческий парламент потребовал от Германии 270 млрд евро репараций. Фото: Газета.Ру

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Греческий парламент потребовал от Германии репарации за Вторую мировую войну. Указанную резолюцию поддержали парламентарии вчера.

Греция требует от Германии 270 млрд евро репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, сообщает Deutsche Welle.

Премьер-министр Греции заявил о том, что они будут добиваться выполнения требований всеми законными методами. В тоже время в Германии считают вопрос с репарациями закрытым. В 1990 году после заключения договора «два плюс четыре», которым подводилась черта под событиями Второй мировой войны и закрывался вопрос о выплате репараций. Этот договор признала Греция.

Отмечается, что Германия в целом выплатила Греции 115 млн марок ФРГ репараций. Также Греции были переданы товары на сумму, которая по нынешнему курсу равна около 2 млн евро.

Греция уже неоднократно поднимала вопрос о выплате дополнительных репараций. В последний раз этот вопрос широко обсуждался в 2010 году, когда страна оказалась в долговом кризисе.