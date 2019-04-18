Грецький парламент зажадав від Німеччини 270 млрд євро репарацій. Фото: Газета.Ру

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Грецький парламент зажадав від Німеччини репарації за Другу світову війну. Вказану резолюцію підтримали парламентарі вчора.

Греція вимагає від Німеччини 270 млрд євро репарацій за збитки, завдані країні під час Другої світової війни, повідомляє Deutsche Welle.

Прем'єр-міністр Греції заявив про те, що вони будуть домагатися виконання вимог усіма законними методами. Водночас у Німеччині вважають питання з репараціями закритим. У 1990 році після укладення договору «два плюс чотири», яким закривалося питання про виплату репарацій. Цей договір визнала Греція.

Зазначається, що Німеччина в цілому виплатила Греції 115 млн марок ФРН репарацій. Також Греції були передані товари на суму, яка за нинішнім курсом дорівнює близько 2 млн євро.

Греція вже неодноразово піднімала питання про виплату додаткових репарацій. Востаннє це питання широко обговорювалося у 2010 році, коли країна опинилася в борговій кризі.