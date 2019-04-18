Россия запретила экспорт нефти в Украину. Фото: oilcapital.ru

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Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Указанное решение приняло российское правительство сегодня, 18 апреля.

Кроме запрета экспорта нефти в Украину, в России приняли решение об ограничении ввоза некоторых украинских товаров в РФ. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По словам Медведева, на территорию России будет запрещено ввозить продукцию машиностроения, а также легкой промышленности и металлообработки, изготовленную в Украине. Отмечается, что в прошлом году Россия потратила около 250 млн долл. на покупку украинской продукции указанных категорий.

Ранее Кабинет министров Украины расширил эмбарго на российскую продукцию. В частности, запрещено ввозить в Украину формалин, карбамидоформальдегидный концентрат, карбамидоформальдегидные смолы, банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла, прочие стеклянные емкости.