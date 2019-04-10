Правительство расширило список запрещенных российских товаров. Фото: Freshmarket.ru

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Перечень запрещенных российских товаров российского производства расширил Кабинет министров Украины на заседании 10 апреля.

Запрещено ввозить в Украину формалин, карбамидоформальдегидный концентрат, карбамидоформальдегидные смолы, банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного стекла и цветного стекла, прочие стеклянные емкости. Об этом 10 апреля сообщает правительственный портал.

Также под запрет попали пружины для тележек грузовых вагонов (цилиндрические винтовые наружные, цилиндрические, винтовые внутренние), электрические проводники для напряжения свыше 1000В. Нельзя ввозить электрическую аппаратуру для коммутации или защиты электрических цепей (реле) российского производства. Эти электроприборы используются в устройствах железнодорожной автоматики хозяйства сигнализации и связи.

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заверил, что запрет импорта этих товаров российского производства не приведет к дефициту. Кроме того, он отметил, что из-за запрета товаров из РФ увеличится объем производства украинских продуктов.

В правительстве заверили, что принятые Кабмином решения позволят достичь переориентации экспорта на внутренний рынок стеклотары и импорт продукции возрастет за счет увеличения торговли со странами Евросоюза.

Напомним, украинское правительство продлило до 31 декабря 2019 года запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня. Тогда эмбарго расширили на кукурузный крахмал, глюкозу, сироп из глюкозы, мальтодекстрин (натуральный подсластитель) и мальтодекстриновий сироп российского производства.