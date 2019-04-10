Уряд розширив список заборонених російських товарів. Фото: Freshmarket.ru

https://racurs.ua/ua/n120573-embargo-na-rosiysku-produkciu-rozshyryv-kabmin-staly-vidomi-tovary-yaki-potrapyly-pid-zaboronu.html

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Перелік заборонених російських товарів російського виробництва розширив Кабінет міністрів України на засіданні 10 квітня.

Заборонено ввозити в Україну формалін, карбамідо-формальдегідний концентрат, карбамідо-формальдегідні смоли, банки для консервування (стерилізаційні банки), пляшки для харчових продуктів та напоїв з безбарвного скла та кольорового скла, інші скляні ємності. Про це 10 квітня повідомляє урядовий портал.

Також під заборону потрапили пружини для візків вантажних вагонів (циліндричні гвинтові зовнішні, циліндричні, гвинтові внутрішні), електричні провідники для напруги понад 1000В. Не можна ввозити електричну апаратуру для комутації або захисту електричних кіл (реле) російського виробництва. Ці електроприбори використовуються в пристроях залізничної автоматики господарства сигналізації та зв’язку.

Перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів запевнив, що заборона імпорту цих товарів російського виробництва не призведе до дефіциту. Крім того, він відзначив, що через заборону таких товарів із РФ збільшиться обсяг виробництва українських продуктів.

В уряді запевнили, що ухвалені Кабміном рішення дозволять досягти переорієнтації експорту на внутрішній ринок склотари та імпорт продукції зросте за рахунок збільшення торгівлі з країнами Євросоюзу.

Нагадаємо, український уряд продовжив до 31 грудня 2019 року заборону на ввезення в Україну російських товарів із затвердженого переліку. Тоді ембарго розширили на кукурудзяний крохмаль, глюкозу, сироп із глюкози, мальтодекстрин (натуральний підсолоджувач) та мальтодекстриновий сироп російського виробництва.