САП підозрює гендиректора Чорнобильського спецкомбінату у зловживаннях на 1 млн грн

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Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за погодженням зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру генеральному директору державного підприємства «Чорнобильський спецкомбінат» (структура працює для забезпечення життєдіяльності Чорнобильської зони відчуження).

Слідство припускає, що зловживання посадовця під час закупівлі палива на підприємство завдали державі збитків на 1 млн грн, повідомили 10 квітня у прес-службі САП.

Ця історія почалася у 2016 році, коли директор держпідприємства підписав декілька угод про постачання пального з приватним підприємством, яке виграло аукціонні торги.

Але згодом посадовець порушив підписані договори і частину положень закону «Про публічні закупівлі», відповідно до яких умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після підписання і до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі.

Гендиректор Чорнобильського спецкомбінату підписав додаткові угоди, у яких ціна пального збільшилася. Водночас йому було відомо про відсутність документального підтвердження збільшення ринкової ціни дизпалива, що могло б стати підставою для укладення додаткових угод.

У новому договорі ціна збільшилася, а от кількість закупленого пального зменшилась, що призвело до отримання приватною структурою більших прибутків. У САП вважають, що загалом зловживання посадовця завдали ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» шкоди на 1 млн грн.

Директору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою, використання свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

На початку березня цього року детективи НАБУ затримали за підозрою у розтраті колишнього та чинного керівників державної компанії «Укрспецекспорт» державного підприємства «Спецтехноекспорт». Посадовці компанії, яка входить до складу держконцерну «Укроборонпром», підозрюються у розтраті 55 млн грн.