САП подозревает гендиректора Чернобыльского спецкомбината в злоупотреблениях на 1 млн грн

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Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по согласованию со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) сообщили о подозрении генеральному директору государственного предприятия «Чернобыльский спецкомбинат» (структура работает для обеспечения жизнедеятельности Чернобыльской зоны отчуждения).

Следствие предполагает, что злоупотребления должностного лица при закупке топлива на предприятие нанесли государству ущерб на 1 млн грн, сообщили 10 апреля в пресс-службе САП.

Эта история началась в 2016 году, когда директор госпредприятия подписал несколько соглашений о поставках горючего с частным предприятием, которое выиграло аукционные торги.

Но впоследствии чиновник нарушил подписанные договоры и часть положений закона «О публичных закупках», согласно которых условия договора о закупке не могут изменяться после подписания и выполнения обязательств сторонами в полном объеме.

Гендиректор Чернобыльского спецкомбината подписал дополнительные соглашения, в которых цена горючего увеличилась. В то же время ему было известно об отсутствии документального подтверждения увеличения рыночной цены дизтоплива, что могло бы стать основанием для заключения дополнительных соглашений.

В новом договоре цена увеличилась, а вот количество закупленного топлива уменьшилось. В САП считают, что злоупотребления должностного лица нанесли ГСП «Чернобыльский спецкомбинат» ущерб на 1 млн грн.

Директору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (умышленное, с целью получения неправомерной выгоды юридическим лицом, использование своего служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

В начале марта этого года детективы НАБУ задержали по подозрению в растрате бывшего и действующего руководителей государственной компании «Укрспецэкспорт» государственного предприятия «Спецтехноэкспорт». Чиновники компании, которая входит в состав госконцерна «Укроборонпром», подозреваются в растрате 55 млн грн.