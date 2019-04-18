Счета Януковича: суд отказался снимать арест с денежных средств беглого президента. Фото:

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Арест со счетов президента-беглеца Виктора Януковича не снят. Соответствующее решение принял сегодня, 18 апреля, Шевченковский районный суд Киева.

Судья Евгений Мартынов принял решение об отказе в снятии ареста со счетов Януковича во «Всеукраинском банке развития», сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

На счетах Януковича в ВБР находится 1,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что суд отменил арест этих средств. В связи с этим прокуроры подали срочные ходатайства об отмене указанного решения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Европейском Союзе сняли санкции с окружения Януковича. Однако почти сразу эту информацию опровергли в представительстве ЕС в Украине. По словам посла Украины Николая Точицкого, это «очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет», подобных решений Евросоюз в последнее время не принимал и принимать не планирует.