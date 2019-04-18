Коломойский выиграл суд по национализации «ПриватБанка»

https://racurs.ua/n120901-kolomoyskiy-vyigral-sud-o-nacionalizacii-privatbanka.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева 18 апреля удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров по национализации «ПриватБанка».

Процедура вывода неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства признана нарушающей нормы действующего законодательства, сообщили в Национальном банке. В НБУ обжалуют это решение.

Суд признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка. Дело рассматривалось с июня 2017 года и насчитывало более 50 томов.

Фемида констатировала, что ответчики не смогли доказать законные основания для отнесения «ПриватБанка» к категории неплатежеспособных, что позволило начать его национализацию. Эту процедуру суд признал безосновательной и совершенной с нарушением законодательства.

В Нацбанке заявили, что обратятся в Совет национальной безопасности и обороны Украины и правительство по поводу подобных судебных практик, наносящих вред международному имиджу Украины.

В НБУ напомнили, что решение о признании «ПриватБанка» банкротом и его национализация основывались на «уменьшении размера регулятивного капитала к отрицательному значению».

«Ракурс» сообщал, что на этой неделе Хозяйственный суд Киева отложил рассмотрение иска Коломойского о возвращении ему акций «ПриватБанка». Перерыв в заседаниях продлится до 7 мая. Экс-акционеры «ПриватБанка» требуют признать недействительным договор купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и лицами, которые были его акционерами.

Кроме того, Апелляционный админсуд отложил на 22 апреля рассмотрение апелляционной жалобы НБУ на решение Окружного админсуда об отмене распоряжения НБУ о проведении проверки «ПриватБанка» в октябре 2016 года. Именно результаты этой проверки стали причиной национализации финучреждения в декабре 2016 года.

С хронологией национализации «ПриватБанка» можно ознакомиться здесь.