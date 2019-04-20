З «ПриватБанку» через Кіпр вивели 5,5 млрд дол.

https://racurs.ua/ua/n120978-z-pryvatbanku-cherez-kipr-vyvely-5-5-mlrd-dol-doslidjennya-occrp.html

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Колишні власники «ПриватБанку» вивели з нього 5,5 млрд дол. через філію на Кіпрі.

У матеріалі Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) зазначають, що місцеві регулятори або не побачили ознак фіктивності контрактів, або вирішили не втручатися в цей процес. Про це повідомляється на сайті Центру.

Згідно з дослідженням, мільярди гривень були виведені колишніми власниками Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим прямо перед націоналізацією банку. Однак філія на Кіпрі виглядала як внутрішнє відділення і Нацбанк України не зміг відразу виявити, що гроші покинули країну.

За даними дослідження, американська компанія Kroll під час своєї судової перевірки виявила, що особисті та корпоративні рахунки Боголюбова і Коломойського майже не відрізнялися і операції з переказу грошей циркулювали між компаніями обох бізнесменів.

Також журналісти виявили раніше невідомі французькі і швейцарські активи, які контролює сестра Коломойського.

«ПриватБанк» розгорнув свою діяльність на Кіпрі ще наприкінці 1990-х років і жоден інший український кредитор, за даними дослідження, ніколи не мав дозволу Нацбанку на відкриття закордонної філії.

Дослідники виявили, що після переказу грошей на Кіпр, їх перевели в офшорні компанії за допомогою Товариства міжбанкової фінансових телекомунікацій (SWIFT).

Кіпрські регулятори розглядали відділення «ПриватБанку» як окрему юридичну особу і в зв’язку з цим не повідомляли українській владі про рух грошей з України.

За даними дослідження, Україна має найнижчий ВВП на душу населення в Європі і найнижчий з країн колишнього СРСР.

Як відомо, українському уряду довелося націоналізувати «ПриватБанк» і влити в нього 155,5 млрд грн, щоб відновити його платоспроможність і захистити українських вкладників.

Днями окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення на користь екс-власника банку Коломойського і скасував націоналізацію банку.