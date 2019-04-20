Из «ПриватБанка» через Кипр вывели 5,5 млрд долл. Фото: Delo

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Ракурс

Бывшие владельцы «ПриватБанка» вывели из него 5,5 млрд дол. через филиал на Кипре.

В материале Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) отмечают, что местные регуляторы либо не увидели признаки фиктивности контрактов, либо решили не вмешиваться в этот процесс. Об этом сообщается на сайте Центра.

Согласно исследованию, миллиарды гривен были выведены бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым прямо перед национализацией банка. Однако филиал на Кипре выглядел как внутреннее отделение и Нацбанк Украины не смог сразу обнаружить, что деньги покинули страну.

По данным исследования, американская компания Kroll во время своей судебной проверки обнаружила, что личные и корпоративные счета Боголюбова и Коломойского почти не отличались и операции по переводу денег циркулировали между компаниями обоих бизнесменов.

Также журналисты обнаружили ранее неизвестные французские и швейцарские активы, которые контролирует сестра Коломойского.



«ПриватБанк» развернул свою деятельность на Кипре еще в конце 1990-х годов и ни один другой украинский кредитор, по данным исследования, никогда не имел разрешения Нацбанка на открытие зарубежного филиала.

Исследователи обнаружили, что после перевода денег на Кипр, их перевели в офшорные компании с помощью Общества межбанковых финансовых телекоммуникаций (SWIFT).

Кипрские регуляторы рассматривали отделение «ПриватБанка» как отдельное юридическое лицо и в связи с эти не сообщали украинским властям о движении денег из Украины.

По данным исследования, Украина имеет самый низкий ВВП на душу населения в Европе и самый низкий из стран бывшего СССР.

Как известно, украинскому правительству пришлось национализировать «ПриватБанк» и влить в него 155,5 млрд грн, чтоб восстановить его платежеспособность и защитить украинских вкладчиков.

На днях окружной админсуд Киева принял решение в пользу экс-владельца банка Коломойского и отменил национализацию банка.