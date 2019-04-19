Ренационализацию «ПриватБанка» обговорил с Порошенко госсекретарь США Помпео

США интересуются судьбой "ПриватБанка"

https://racurs.ua/n120977-renacionalizaciu-privatbanka-obgovoril-s-poroshenko-gossekretar-ssha-pompeo.html

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Государственный секретарь США Майк Помпео позвонил украинскому президенту Петру Порошенко накануне второго тура выборов.

Порошенко и Помпео вечером 19 апреля обсудили угрозу ренационализации «ПриватБанка», сообщает пресс-служба главы государства.

Госсекретарь США в связи с решением суда относительно ренационализации «ПриватБанка» сообщил о необходимости сохранения макрофинансовой стабильности Украины.

В пресс-службе президента также сообщили, что Помпео пожелал успехов Порошенко во время второго тура президентских выборов.

Напомним, что в четверг, 18 апреля, окружной админсуд Киева принял решение об отмене национализации «ПриватБанка» по иску бизнесмена Игоря Коломойского.

Международный валютный фонд поддержал позицию Нацбанка и украинского правительства в вопросе национализации «ПриватБанка». В фонде заявили, что поддерживают реформирование финансового сектора, что положительно повлияло на устойчивость банковской системы страны.

Отметим, что сегодня глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что реакция рынка на суд по «ПриватБанку» является временной. По его словам, решения судов существенно не изменили курс валют и экстраординарных тенденций не наблюдается.