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Ракурс
Дебаты на стадионе: Зеленский гримасничал во время исполнения гимна Украины

Зеленского подловили на кривлянии во время исполнения гимна Украины (ВИДЕО)

19 апр 2019, 22:50
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Кандидата в президенты Владимира Зеленского подловили на кривлянии во время исполнения гимна Украины. Соответствующее видео, вырезанное из прямой трансляции дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве, обнародовали в YouTube.

После завершения дебатов на спортивной арене действующий глава государства Петр Порошенко предложил исполнить гимн Украины. В ответ часть собравшихся начала петь «Ще не вмерла Украина». В это время Зеленский на сцене поцеловал свою жену Елену и начал кривляться и гримасничать, таким образом контактируя со своими сторонниками.

Также СМИ отметили, что Зеленский и Порошенко после завершения дебатов не пожали друг другу руки, как это сделали в начале дискуссии.

Источник: Ракурс


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