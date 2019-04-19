Дебаты на стадионе: Зеленский гримасничал во время исполнения гимна Украины

https://racurs.ua/n120976-zelenskogo-podlovili-na-krivlyanii-vo-vremya-ispolneniya-gimna-ukrainy-video.html

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Кандидата в президенты Владимира Зеленского подловили на кривлянии во время исполнения гимна Украины. Соответствующее видео, вырезанное из прямой трансляции дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве, обнародовали в YouTube.

После завершения дебатов на спортивной арене действующий глава государства Петр Порошенко предложил исполнить гимн Украины. В ответ часть собравшихся начала петь «Ще не вмерла Украина». В это время Зеленский на сцене поцеловал свою жену Елену и начал кривляться и гримасничать, таким образом контактируя со своими сторонниками.

Также СМИ отметили, что Зеленский и Порошенко после завершения дебатов не пожали друг другу руки, как это сделали в начале дискуссии.