Дебаты Порошенко и Зеленского: хроника онлайн

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Ракурс

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского сегодня организовали на столичном стадионе «Олимпийский». Также, согласно действующему законодательству и постановлению Центризбиркома, общение кандидатов в президенты должно произойти в эфире телерадиокомпании «UA: Общественное». Старт теледебатов запланирован на 21.00.

18.50 — на НСК «Олимпийский» начались дебаты, их можно посмотреть на нашем сайте по этой ссылке.

18.40 — на сцене Зеленского выступила группа «Мачете». Когда музыканты начали петь на русском языке, со стороны сторонников Порошенко начали кричать «Ганьба!». Однако в целом значительной агрессии зрители не проявляют.

18.35 — пока на НСК «Олимпийский» в фан-зоне Порошенко больше людей, чем у Зеленского.

17.34 — президентские дебаты вызвали транспортный коллапс на въездах в Киев. Автомобильные пробки возникли из-за того, что в столицу прибывают зрители, которые направляются к НСК «Олимпийский».

16.00 — модераторами стадионных дебатов стали телеведущая ICTV Елена Фроляк (от Зеленского) и глава правления «Общественного радио» Андрей Куликов (от Порошенко).

15.00 — в Киеве возле «Олимпийского» начали собираться журналисты и сторонники действующего главы государства и шоумена Зеленского. Затем зрителей пропустили на стадион. За правопорядком на стадионе и в центре Киева следит полиция.

13.00 — в сети появились VIP-билеты на дебаты, стоимость которых составляет 10−12 тыс. грн, а полностью вип-ложе можно выкупить за 120 и 140 тыс. грн соответственно. Средства, полученные от продажи билетов, будут переданы фонду «Таблеточки», который помогает онкобольным детям.

Дебаты на стадионе в 19.00

Ранее Зеленский пригласил действующего президента Порошенко провести дебаты на НСК «Олимпийский». Президент в ответ заявил: «Стадион так стадион». Затем стороны долго не могли договориться относительно даты и формата дебатов. 18 апреля ЦИК окончательно утвердил время дебатов.

Известно, что в ходе дебатов на «Олимпийском» кандидаты будут отвечать на три вопроса каждый. Начнутся дебаты с пятиминутных выступлений Порошенко и Зеленского. После этого каждый кандидат ответит на три вопроса модераторов, после чего на протяжении минуты он сможет задать свой вопрос оппоненту. Время на ответ — пять минут. Также от Порошенко и Зеленского на сцене выступят по три артиста.

Дебаты в телеэфире в 21.00

В эфире «UA: Суспільне» в 21.00 Порошенко и Зеленский должны продолжить дискуссию в формате «вопрос-ответ». Кандидатам предоставят время на вступительное слово, также они смогут задать друг другу до пяти вопросов и завершить выступление короткой речью.

Продолжительность официальных дебатов составляет 60 минут. В случае присутствия на дебатах только одного кандидата, ему предоставят все эфирное время для предвыборной агитации. Согласно решению Центризбиркома, теледебаты стартуют в 21.00 (ранее они должны были начинаться в 20.00, но из-за стадионных дебатов их сместили на час).