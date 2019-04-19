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Ракурс
Общественное предупредили о готовящемся покушении на Порошенко в студии

Общественное предупредили о готовящемся покушении на Порошенко в студии

19 апр 2019, 21:22
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Общественное вещание предупредили о готовящемся покушении на президента Петра Порошенко в студии. О звонке на линию 102 объявила в эфире теледебатов ведущая Мирослава Барчук.

«Я должна объявить о том, что поступила информация о возможном покушении. Кто боится, может получиться», — сообщила Барчук.

Когда началось выступление, Барчук дополнительно сообщила, что телеканалу сообщили о покушении, но дебаты, на которые Порошенко пришел один, без кандидата Владимира Зеленского, продолжаются.

В начале дебатов глава государства сообщил, что его присутствие в студии возможно до 22.00, поскольку вечером ожидается звонок к нему госсекретаря США Майка Помпео.

Источник: Ракурс


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