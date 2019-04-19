Порошенко один дебатирует на Общественном, фото — Ракурс

https://racurs.ua/n120972-poroshenko-prishel-na-obschestvennoe-translyaciya.html

Ракурс

Накануне второго тура президентских выборов, 19 апреля в 21.00, в прямом эфире каналов Общественного вещателя «UA: Перший» и «UA: Украинское радио» происходят национальные дебаты перед вторым туром президентских выборов.

В студию, впрочем, пришел только кандидат Петр Порошенко.

Теледебаты будут продолжаться 60 минут. Их ведет телеведущая программы «Обратный отсчет» на Общественном и ведущая телеканала «Эспрессо» Мирослава Барчук.

Согласно законодательства, если на Общественное придет только один кандидат, то все отведенное эфирное время предоставят ему для агитации.

Напомним, что сегодня вечером на НСК «Олимпийский» уже состоялись одни дебаты кандидатов. Ранее из команды кандидата Владимира Зеленского звучали заявления, что он не придет на Общественное.