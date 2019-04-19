Порошенко наодинці дебатує на Суспільному, фото — Ракурс

https://racurs.ua/ua/n120972-poroshenko-naodynci-debatuie-na-suspilnomu-translyaciya.html

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Напередодні другого туру президентських виборів, 19 квітня о 21.00, у прямому ефірі каналів Суспільного мовника «UA: Перший» та «UA: Українське радіо» відбуваються національні дебати перед другим туром президентських виборів.

До студії, утім, прийшов тільки кандидат Петро Порошенко.

Теледебати триватимуть 60 хвилин. Їх веде телеведуча програми «Зворотний відлік» на Суспільному та ведуча телеканалу «Еспресо» Мирослава Барчук.

Відповідно до законодавства, якщо на Суспільне прийде лише один кандидат, то весь відведений ефірний час нададуть йому для агітації.

Нагадаємо, що сьогодні увечері на НСК «Олімпійський» вже відбулися одні дебати кандидатів. Раніше з команди кандидата Володимира Зеленського лунали заяви, що він не прийде на Суспільне.