«Яка ета нафіг реформа»: Зеленський жорстко відповів Порошенку про зміни в медицині, фото — Фейсбук

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Ракурс

Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський жорстко відповів опоненту, Петру Порошенку, щодо проведення медичної реформи в Україні.

Зеленський розпочав заключне слово на дебатах, які відбулися 19 квітня на НСК «Олімпійський», з того, що оголосив принципи роботи своєї команди. Він згадав про рівність усіх громадян перед законом і запевнив, що наполягає на ухваленні законів про імпічмент, зняття депутатської недоторканності та відкликання депутата.

Згодом несподівано перейшов на тему медреформи.

«Якщо ліків немає, якщо грошей на них немає, якщо умов в лікарнях немає, зарплат немає, то яка ета нафіг реформа», — заявив Зеленський.

Щодо українських доріг, то про них у кандидата не знайшлося слів, оскільки «в країні немає доріг».