«Яка ета нафіг реформа»: Зеленський жорстко відповів Порошенку про зміни в медициніhttps://racurs.ua/ua/n120971-yaka-eta-nafig-reforma-zelenskyy-jorstko-vidpoviv-poroshenku-pro-zminy-v-medycyni.htmlРакурс
Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський жорстко відповів опоненту, Петру Порошенку, щодо проведення медичної реформи в Україні.
Зеленський розпочав заключне слово на дебатах, які відбулися 19 квітня на НСК «Олімпійський», з того, що оголосив принципи роботи своєї команди. Він згадав про рівність усіх громадян перед законом і запевнив, що наполягає на ухваленні законів про імпічмент, зняття депутатської недоторканності та відкликання депутата.
Згодом несподівано перейшов на тему медреформи.
«Якщо ліків немає, якщо грошей на них немає, якщо умов в лікарнях немає, зарплат немає, то яка ета нафіг реформа», — заявив Зеленський.
Щодо українських доріг, то про них у кандидата не знайшлося слів, оскільки «в країні немає доріг».
«З приводу війни, то ми зробимо все, щоби завершити війну», — завершив виступ на дебатах кандидат Зеленський.