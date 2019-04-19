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«Яка ета нафіг реформа»: Зеленський жорстко відповів Порошенку про зміни в медицині, фото — Фейсбук

«Яка ета нафіг реформа»: Зеленський жорстко відповів Порошенку про зміни в медицині

19 кві 2019, 20:26
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Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський жорстко відповів опоненту, Петру Порошенку, щодо проведення медичної реформи в Україні.

Зеленський розпочав заключне слово на дебатах, які відбулися 19 квітня на НСК «Олімпійський», з того, що оголосив принципи роботи своєї команди. Він згадав про рівність усіх громадян перед законом і запевнив, що наполягає на ухваленні законів про імпічмент, зняття депутатської недоторканності та відкликання депутата.

Згодом несподівано перейшов на тему медреформи.

«Якщо ліків немає, якщо грошей на них немає, якщо умов в лікарнях немає, зарплат немає, то яка ета нафіг реформа», — заявив Зеленський.

Щодо українських доріг, то про них у кандидата не знайшлося слів, оскільки «в країні немає доріг».

«З приводу війни, то ми зробимо все, щоби завершити війну», — завершив виступ на дебатах кандидат Зеленський.

Джерело: Ракурс


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