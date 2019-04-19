Зеленский жестко ответил Порошенко об изменениях в медицине, фото — Фейсбук

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Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский жестко ответил оппоненту, Петру Порошенко, о проведении медицинской реформы в Украине.

Зеленский начал заключительное слово на дебатах, которые состоялись 19 апреля на НСК «Олимпийский», с того, что объявил принципы работы своей команды. Он вспомнил о равенстве всех граждан перед законом и заверил, что настаивает на принятии законов об импичменте, снятии депутатской неприкосновенности и отзыве депутата.

Впоследствии кандидат неожиданно перешел на тему медреформы.

«Если лекарств нет, если денег на них нет, если условий в больницах нет, зарплат нет, то какая ета нафиг реформа», — заявил Зеленский.

Относительно украинских дорог, то о них у кандидата не нашлось слов, поскольку «в стране нет дорог».