«Какая это нафиг реформа»: Зеленский жестко ответил Порошенко об изменениях в медицинеhttps://racurs.ua/n120971-kakaya-eto-nafig-reforma-zelenskiy-jestko-otvetil-poroshenko-ob-izmeneniyah-v-medicine.htmlРакурс
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский жестко ответил оппоненту, Петру Порошенко, о проведении медицинской реформы в Украине.
Зеленский начал заключительное слово на дебатах, которые состоялись 19 апреля на НСК «Олимпийский», с того, что объявил принципы работы своей команды. Он вспомнил о равенстве всех граждан перед законом и заверил, что настаивает на принятии законов об импичменте, снятии депутатской неприкосновенности и отзыве депутата.
Впоследствии кандидат неожиданно перешел на тему медреформы.
«Если лекарств нет, если денег на них нет, если условий в больницах нет, зарплат нет, то какая ета нафиг реформа», — заявил Зеленский.
Относительно украинских дорог, то о них у кандидата не нашлось слов, поскольку «в стране нет дорог».
«По поводу войны, то мы сделаем все, чтобы завершить войну», — завершил выступление на дебатах кандидат Зеленский.