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Зеленский и Порошенко стали на колени перед воинами и украинцами
Дебаты на стадионе: Зеленский и Порошенко стали на колени перед воинами и украинцами (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n120970-debaty-na-stadione-zelenskiy-i-poroshenko-stali-na-koleni-pered-voinami-i-ukraincami-foto-video.htmlРакурс
В ходе дебатов на стадионе Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые завершились на киевском стадионе «Олимпийский», шоумен призвал действующего главу государства стать на колени перед украинскими воинами и их семьями.
«Я готов сейчас стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына… перед каждым ребенком, который не дождался своего отца… перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю», — Зеленский обратился к Порошенко.
Петр Порошенко присоединился к Зеленскому.
Зеленський став на коліна перед українським народом. Відповідаючи на запитання pic.twitter.com/ydmAe1ao2K
— Michael Shtekel (@mishajedi) April 19, 2019
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