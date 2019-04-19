Зеленский и Порошенко стали на колени перед воинами и украинцами

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В ходе дебатов на стадионе Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые завершились на киевском стадионе «Олимпийский», шоумен призвал действующего главу государства стать на колени перед украинскими воинами и их семьями.

«Я готов сейчас стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына… перед каждым ребенком, который не дождался своего отца… перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю», — Зеленский обратился к Порошенко.

Петр Порошенко присоединился к Зеленскому.