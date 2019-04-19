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Ракурс
Зеленский не ответил на вопрос Порошенко об Украине через пять лет

Я не у прокурора: Зеленский не ответил на вопрос Порошенко об Украине через пять лет

19 апр 2019, 19:52
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Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос Порошенко о том, где он видит Украину через пять лет.

Действующий глава государства во время дебатов на НСК «Олимпийский» спросил у оппонента: «Где вы видите Украину через пять лет, четко?».

Зеленский ответил, что он «не у прокурора, а вам (Порошенко), возможно, придется там оказаться». Он заявил, что будет защищать европейский выбор Украины, потому что это выбор народа.

«Ни я, ни вы не являетесь Моисеем, чтобы куда-то вести украинцев», — ответил кандидат.

Источник: Ракурс


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