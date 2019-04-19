Зеленский не ответил на вопрос Порошенко об Украине через пять лет

https://racurs.ua/n120969-ya-ne-u-prokurora-zelenskiy-ne-otvetil-na-vopros-poroshenko-ob-ukraine-cherez-pyat-let.html

Ракурс

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос Порошенко о том, где он видит Украину через пять лет.

Действующий глава государства во время дебатов на НСК «Олимпийский» спросил у оппонента: «Где вы видите Украину через пять лет, четко?».

Зеленский ответил, что он «не у прокурора, а вам (Порошенко), возможно, придется там оказаться». Он заявил, что будет защищать европейский выбор Украины, потому что это выбор народа.