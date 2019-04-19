Зеленський не відповів на питання Порошенка про Україну через п’ять років

https://racurs.ua/ua/n120969-ya-ne-u-prokurora-zelenskyy-ne-vidpoviv-na-pytannya-poroshenka-pro-ukrayinu-cherez-p-yat-rokiv.html

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Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський не відповів на питання Порошенка про те, де він бачить Україну через п’ять років.

Чинний глава держави під час дебатів на НСК «Олімпійський» запитав в опонента: «Де ви бачите Україну через п’ять років, чітко?».

Зеленський відповів, що він «не у прокурора, а вам, можливо, доведеться там опинитися». Він заявив, що захищатиме європейський вибір України, бо це вибір народу.