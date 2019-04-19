Зеленський: Краще бути котом у мішку, аніж вовком в овечій шкурі

https://racurs.ua/ua/n120968-zelenskyy-krasche-buty-kotom-u-mishku-anij-vovkom-v-ovechiy-shkuri.html

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Дебати Петра Порошенка та Володимира Зеленського зараз тривають на київському стадіоні «Олімпійський». Зеленський відповів на запитання чинного президента щодо ухиляння від армії та зв’язків з Росією.

«Ви брешете про повістку в армію… Я не від кого не ховаюсь», — заявив шоумен.

Також за словами опонента Порошенка, він жодного разу в житті не розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Я — ваш вирок… Це ви повинні відповідати за все», — наголосив Зеленський.

Також він відповів Порошенку на репліку щодо «кота в мішку».