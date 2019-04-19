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Ви красива обгортка, у якій кожен знайде, що захоче – Порошенко про Зеленського, фото — Ракурс

Володимире, ви красива обгортка, у якій кожен знайде, що захоче — Порошенко про Зеленського

19 кві 2019, 19:27
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Президент України Петро Порошенко назвав під час дебатів на НСК «Олімпійський» свого опонента Володимира Зеленського «красивою обгорткою».

Під час президентських дебатів чинний глава держава сказав, що Зеленський є тільки красивою обгорткою, у якій люди знаходять усе, що хочуть бачитив країні — зменшення тарифів, збільшення пенсій, збільшення зарплат вчителям до 4 тис. дол.

Порошенко у вступному слові відзначив, що йому нарешті приємно бачити на дебатах опонента, оскільки команда Зеленського три тижні приховувала його від публічної дискусії. Глава держави відзначив, що стадіон є дивним місцем для дискусії, але він його прийняв, щоб громадяни нарешті отримали інформацію про Зеленського.

«Якщо відповідей від Зеленського немає, це свідчить про його слабкість», — відзначив Порошенко.

Джерело: Ракурс


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