Ви красива обгортка, у якій кожен знайде, що захоче – Порошенко про Зеленського, фото — Ракурс

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Президент України Петро Порошенко назвав під час дебатів на НСК «Олімпійський» свого опонента Володимира Зеленського «красивою обгорткою».

Під час президентських дебатів чинний глава держава сказав, що Зеленський є тільки красивою обгорткою, у якій люди знаходять усе, що хочуть бачитив країні — зменшення тарифів, збільшення пенсій, збільшення зарплат вчителям до 4 тис. дол.

Порошенко у вступному слові відзначив, що йому нарешті приємно бачити на дебатах опонента, оскільки команда Зеленського три тижні приховувала його від публічної дискусії. Глава держави відзначив, що стадіон є дивним місцем для дискусії, але він його прийняв, щоб громадяни нарешті отримали інформацію про Зеленського.