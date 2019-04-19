Вы красивая обертка, в которой каждый найдет, что захочет - Порошенко о Зеленского, фото - Ракурс

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Президент Украины Петр Порошенко назвал во время дебатов на НСК «Олимпийский» своего оппонента Владимира Зеленского «красивой оберткой».

Президент Украины Петр Порошенко назвал своего оппонента Владимира Зеленского «красивой оберткой», в которой люди находят все, что хотят видеть в стране — уменьшение тарифов, увеличение пенсий, увеличение зарплат учителям до 4 тыс. долл.

Порошенко во вступительном слове отметил, что ему наконец приятно видеть на дебатах оппонента, поскольку команда Зеленского три недели скрывала его от публичной дискуссии. Глава государства отметил, что стадион является не самым лучшим местом для дискуссии, но он его принял, чтобы граждане наконец получили информацию о Зеленском.