Зеленский Порошенко: Я результат ваших ошибок и обещаний

https://racurs.ua/n120966-zelenskiy-poroshenko-ya-rezultat-vashih-oshibok-i-obeschaniy.html

Ракурс

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского начались на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Во время своего выступления Зеленский раскритиковал политику действующего главы государства.

Зеленский заявил, что существует два Порошенко — один на камеры, а когда камеры выключаются — возникает другой — Петр другой.

«Первый Петр — кричит на Михайловской площади, а второй — тихонько с господином Медведчуком передает «приветики»… Первый — говорит то, что в платежках будет минус, а второй — делает «Роттердам+". Первый говорит — я открываю школы, а открывает — магазины «Рошен», — заявил Зеленский.

Зеленский также вспомнил Порошенко о его бизнесе и обещании передать империю «Рошен» в слепой траст.