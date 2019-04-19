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Ракурс
Зеленский Порошенко: Я результат ваших ошибок и обещаний

Зеленский Порошенко: Я результат ваших ошибок и обещаний

19 апр 2019, 19:23
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Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского начались на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Во время своего выступления Зеленский раскритиковал политику действующего главы государства.

Зеленский заявил, что существует два Порошенко — один на камеры, а когда камеры выключаются — возникает другой — Петр другой.

«Первый Петр — кричит на Михайловской площади, а второй — тихонько с господином Медведчуком передает «приветики»… Первый — говорит то, что в платежках будет минус, а второй — делает «Роттердам+". Первый говорит — я открываю школы, а открывает — магазины «Рошен», — заявил Зеленский.

Зеленский также вспомнил Порошенко о его бизнесе и обещании передать империю «Рошен» в слепой траст.

«Я результат ваших ошибок и обещаний», — резюмировал Зеленский.

Источник: Ракурс


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