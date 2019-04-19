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Зеленский Порошенко: Я результат ваших ошибок и обещаний
Зеленский Порошенко: Я результат ваших ошибок и обещанийhttps://racurs.ua/n120966-zelenskiy-poroshenko-ya-rezultat-vashih-oshibok-i-obeschaniy.htmlРакурс
Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского начались на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Во время своего выступления Зеленский раскритиковал политику действующего главы государства.
Зеленский заявил, что существует два Порошенко — один на камеры, а когда камеры выключаются — возникает другой — Петр другой.
«Первый Петр — кричит на Михайловской площади, а второй — тихонько с господином Медведчуком передает «приветики»… Первый — говорит то, что в платежках будет минус, а второй — делает «Роттердам+". Первый говорит — я открываю школы, а открывает — магазины «Рошен», — заявил Зеленский.
Зеленский также вспомнил Порошенко о его бизнесе и обещании передать империю «Рошен» в слепой траст.
«Я результат ваших ошибок и обещаний», — резюмировал Зеленский.
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