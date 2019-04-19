Зеленський Порошенку: Я результат ваших помилок і обіцянок

https://racurs.ua/ua/n120966-zelenskyy-poroshenku-ya-rezultat-vashyh-pomylok-i-obicyanok.html

Ракурс

Дебати Петра Порошенка та Володимира Зеленського розпочалися на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Під час свого виступу Зеленський розкритикував політику чинного глави держави.

Зеленський заявив, що існує два Порошенка — один на камери, а коли камери вимикаються — постає інший — Петро другий.

«Перший Петро — кричить на Михайлівській площі, а другий — тихенько з паном Медведчуком передає «прівєтікі»… Перший — каже те, що у платіжках буде мінус, а другий — робить «Роттердам +". Перший каже — я відкриваю школи, а відкриває — магазини «Рошен», — заявив Зеленський.

Зеленський також пригадав Порошенку про його бізнес та обіцянку передати імперію «Рошен» у сліпий траст.