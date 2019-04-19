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Ракурс
“Я відчуваю себе Вакарчуком”: Зеленський про дебати на стадіоні

«Я відчуваю себе Вакарчуком»: Зеленський про дебати на стадіоні

19 кві 2019, 19:15
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Дебати Петра Порошенка та Володимира Зеленського розпочалися на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Після того, як обидва кандидати прибули на спортивну арену, першим зі вступним словом виступав опонент чинного президента.

«Ми зібрали стадіон. Я відчуваю себе Вакарчуком трішечки», — заявив Зеленський.

Також свою промову він розпочав з критики Порошенка.

«Чи могли б ми собі тоді уявити, що обіцянка щодо збагачення людей стосується лише його людей, а Революцією гідності скористаються негідники?», — запитав Зеленський.

Слова про Революцію гідності викликали невдоволення, ймовірно, у прихильників чинного глави держави. Вони почали шуміти.

«Не кричіть, будь ласка, ми зараз говоримо про революцію та війну», — звернувся Зеленський до натовпу на стадіоні.

Джерело: Ракурс


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