“Я відчуваю себе Вакарчуком”: Зеленський про дебати на стадіоні

«Я відчуваю себе Вакарчуком»: Зеленський про дебати на стадіоніhttps://racurs.ua/ua/n120965-ya-vidchuvau-sebe-vakarchukom-zelenskyy-pro-debaty-na-stadioni.htmlРакурс
Дебати Петра Порошенка та Володимира Зеленського розпочалися на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Після того, як обидва кандидати прибули на спортивну арену, першим зі вступним словом виступав опонент чинного президента.
«Ми зібрали стадіон. Я відчуваю себе Вакарчуком трішечки», — заявив Зеленський.
Також свою промову він розпочав з критики Порошенка.
«Чи могли б ми собі тоді уявити, що обіцянка щодо збагачення людей стосується лише його людей, а Революцією гідності скористаються негідники?», — запитав Зеленський.
Слова про Революцію гідності викликали невдоволення, ймовірно, у прихильників чинного глави держави. Вони почали шуміти.
«Не кричіть, будь ласка, ми зараз говоримо про революцію та війну», — звернувся Зеленський до натовпу на стадіоні.